Kenan y Kel se reúnen en nueva película ´Good Burger 2´

TIJUANA.- Los actores de la serie de Nickelodeon, ´Kenan y Kel´, Kenan Thompson y Kel Mitchell, estrenarán la película ´Good Burger 2´ en otoño.

En el tráiler aparece Mitchell manejando y atropellando a Thompson con su vehículo y continúa presentando al par diciendo la línea “Welcome to Good Burger, home of the Good Burger. Can we take your order?”.

´Good Burger 2´ es la continuación de la película original que se basó en el boceto de comedia que se publicó por primera vez en la serie de Nickelodeon ´All That´ en 1994.

La película cuenta la historia de la reunión después de 26 años entre Dexter y Ed, estará disponible en Paramount+.