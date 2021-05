Kelly Osbourne responde a rumores sobre cirugía plástica

LOS ÁNGELES, California. - Kelly Osbourne, cantante y actriz británica, causó revuelo en redes luego de compartir una imagen, misma de la que los usuarios comenzaron a cuestionar sobre una posible cirugía plástica.



A finales de 2020 Kelly compartió que había perdido más de 40 kilos y recientemente, la cantante publicó fotos sobre su nuevo look, donde, según los internautas, lucía un “rostro más perfilado” a diferencia de meses anteriores.



Luego de múltiples comentarios, entre los que se dividieron opiniones sobre la belleza de Kelly y los que opinaban que se había sometido a una cirugía, la cantante negó las acusaciones y expresó que no había tenido alguna intervención quirúrgica.



Kelly Osbourne compartió un video por medio de su Instagram personal donde habla de su reciente pérdida de peso y cómo los rumores la han afectado, mismo que tituló “¿No pueden simplemente estar felices por mí?”



No me sometí a ninguna cirugía plástica, nunca me hice nada en la cara más que un par de inyecciones en los labios, en la mandíbula y en la frente, pero gracias por los cumplidos”, aseguró la cantante de 36 años.