Keith Richards comparte por qué no le gusta la música pop ni el rap

TIJUANA.- La leyenda del rock ’n’ roll, Keith Richars, guitarrista de The Rolling Stones, compartió en una entrevista a The Telegraph, el efecto que la música actual tiene en él.

Richards ha compartido que no se considera fanático de los sintetizadores o sonidos procesados, por lo que el género pop nunca ha sido de su agrado y lo considera ´música basura´, que se construye de manera masiva y se desecha fácilmente.

Dijo, que esa música se hace de manera barata y fácil, por lo tanto siempre suena igual y hay muy poco sentimiento en ella por lo que particularmente, prefiere escuchar música hecha por gente que toca instrumentos.

Sobre el rap, dijo que ´no le gusta que le griten y le digan que eso es música´.

Durante la entrevista también compartió detalles de la rivalidad entre The Rolling Stones y The Beatles y confesó que no cree que John Lennon o George Harrison no habrían tenido mucho problema para encajar en los Stones, ya que eran la misma generación y a todos les gustaba la misma música.

Recientemente, The Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de su nuevo disco titulado ´Hackney Diamonds´, del cual ya estrenaron la canción ´Angry´.