Kate del Castillo y Paola Núñez dan clases de español a Will Smith y Martin Lawrence

A escasos días del estreno de la cinta “Bad Boys for Life”, sus protagonistas Will Smith y Martin Lawrence realizaron un promocional junto a Kate del Castillo y Paola Núñez. Sin embargo, las actrices realizaron el anuncio de una forma muy especial y divertida, pues decidieron hacerlo dándole clases de español a los actores estadounidenses.

La primera en pronunciar palabra fue Del Castillo, quien expresó: “¡Hola a todos! Somos el elenco de Bad Boys para siempre”. Inmediatamente, Paola dijo: “Kate y yo estamos muy orgullosas de unirnos a esta increíble franquicia con Will y Martin!”.

Pero el momento juguetón surgió cuando Lawrence expresa en inglés: “¡Whoa! No sé español”, posteriormente, Smith le contesta: “Va a estar en el teleprompter. Todo lo que tienes que hacer es leerlo”.

Tras el consejo, Martin lee con cara de preocupación: “Gracias La Reina”, a lo que Will comentó: “No, no, no, son Reinas”. A su vez Kate hizo énfasis en la pronunciación, y Paola agregó: “tienes que usar tu epiglotis (en la erre)”, pero Will la desmiente y asegura que no puedo usarlo en televisión.

Mientras Will sigue ayudando a Martin, Kate se dirige a Paola expresado: “¿No, sabes qué? Parecen taladros viejos. Por su parte, Núñez cuestiona a Smith sobre si realmente puede hacer su intervención en español.

Finalmente, los actores comienzan con la presentación del tráiler, y tras los diálogos de Paola y Kate, tanto Will como Martin únicamente dicen en español “¡Hola!”.