Kate del Castillo revela que sufrió discriminación por su físico

Ciudad de México.- La actriz Kate del Castillo habló sobre lo complicado que ha sido pertenecer al medio artístico cuando no se cumplen los estándares que buscan algunos productores.

Durante su reciente encuentro con los medios, la artista relató cómo algunos productores le sugerían que se operara el rostro para lograr encajar en los papeles.

Siempre quise ser diferente a todas, no igual a todas, yo sé que tengo una nariz grande, no una nariz perfecta, que me quisieron operar todo el tiempo, o sea, siempre me quisieron cambiar y yo nunca me dejé porque nunca creí en eso. Dije ‘esto es lo que hay’”

Expresó la artista.

Inseguridades y maternidad

De la misma manera, Kate recordó que a lo largo de su trayectoria escuchó diversos comentarios que defienden la superioridad natural del hombre.

“Mucho también era ‘si no enseñas no vendes’, esa frase tan mexicana y machista. Inseguridad siempre hay, yo decía ‘a lo mejor si no me cambio no voy a poder llegar a ser actriz’, porque me querían cambiar, después dije ‘no, entonces los que están mal son ellos, no yo’. Y gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado”, declaró.

Por último, Del Castillo afrontó el tema de la maternidad y aseguró que en este momento sus padres, sobre todo don Eric del Castillo, ya están tranquilos con su decisión de no convertirse en madre.

“Ya no me juzgan por eso, entienden por qué desde muy joven decidí no tener hijos, nunca quise tener hijos y me lo agradezco yo todos los días de mi vida, todos los días me aplaudo esa decisión porque las mujeres no nada más estamos hechas para hacer hijos”, manifestó.