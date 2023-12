Kate del Castillo revela que su matrimonio con Aarón Díaz fue bajo presión

Ciudad de México.- Kate del Castillo se sinceró sobre su vida personal y confesó que su matrimonio con Aarón Díaz fue uno de los más mediáticos por la diferencia de edad, además de que no fue del todo deseado.

La boda de los actores tomó por sorpresa a las personas, pero fue mayor el impacto cuando anunciaron su separación poco después, por lo que durante años se rumoró sobre las razones de su separación.

En una entrevista con Yordi Rosado, la artista habló sobre su relación con un hombre 10 años menor y no dudó en admitir que aceptó casarse por presión familiar.

Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo”