Kate Winslet se arrepiente de haber trabajado con Woody Allen y Roman Polanski

ESTADOS UNIDOS.- Durante una reciente entrevista en el estudio virtual de Variety en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Kate Winslet habló sobre los arrepentimientos que tiene por trabajar con los directores Woody Allen y Roman Polanski.

”¿qué diablos estaba haciendo trabajando con Woody Allen y Roman Polanski?”, expresó la famosa en referencia al movimiento #MeToo y cómo este ha influido en su pensamiento y sus elecciones.

“Aprendemos, crecemos, cambiamos”, dijo Winslet. “Creo que todos deberían poder decir: 'Mira, no debería haber hecho eso', ¿sabes? Y creo que este es un momento enorme y sísmico para todos nosotros, en el que somos conscientes de cuántos aviones tomamos, por ejemplo, o de las cosas que hemos hecho en el pasado, o que volveríamos y desearíamos hacer de manera diferente. Y solo quiero liderar con un poco de integridad, y estar al frente y decir: "¿Sabes qué? Probablemente no debería haber hecho eso’’, comentó.

Cuando Variety le preguntó si podía señalar qué la llevó a sentirse de esa manera, Winslet dijo que fue después de hacer Wonder Wheel de 2017 con Allen, en la que interpretó a una ama de casa infeliz en la década de 1950 en Coney Island.

"Para ser completamente honesto, creo que tan pronto como presioné para 'Wonder Wheel', me di cuenta de que tal vez no debería haber hecho esto", dijo Winslet. “Pero lo sorprendente para mí es que se trata de personas que han sido agasajadas, elogiadas y palmeadas en la espalda durante décadas en esta industria. Y así, en general, se presentó a los actores que se trataba de personas con las que estaba bien trabajar. Pero ahora, por supuesto, siento que puedo decir "No debería haberlo hecho”, señaló. “Bien pudo haber sido el caso. Pero no debería haberlo hecho. Y ahí lo tienes".

Cabe señalar que actualmente la famosa se encuentra promocionando "Ammonite" de Francis Lee, donde interpreta a la paleontóloga británica Mary Anning, cuyo trabajo científico crucial ha sido borrado en gran parte de la historia.