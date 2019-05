Karla Souza lleva a la TV el FIFA Gate con la serie "El Presidente"

En 1985 la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) se cimbró por escándalos de corrupción y ahora la mexicana Karla Souza protagoniza una serie que retratará los hechos.

"El Presidente", que es producida por Pablo Larraín ("No" y "Una mujer fantástica") y dirigida por Armando Bo (escritor de "Birdman"), girará sobre un hombre que conduce los destinos de un pequeño club chileno de soccer, quien se convierte en pieza clave para descubrir un negocio sucio de 150 millones de dólares.

"Ser narradora y actriz latina, tiene que ver con contar historias que importan desde nuestras perspectivas", dijo Souza en su cuenta de instagram.

La actriz de "Nosotros los nobles" y "How to get away with murder" compartirá set con la también mexicana Paulina Gaitán ("Diablo guardián") y el actor colombiano Andrés Parra ("Pablo Escobar: el patrón del mal").

Souza posteó también una foto con la claqueta oficial de grabaciones, donde se ve el título de "El presidente", producción para Amazon Prime Video.

El FIFA Gate, como se le conoció al caso, explotó por la adjudicación de sedes para la Copa del Mundo y a acuerdos de mercadotecnia y derechos de explotación televisiva.

Todo acabó con la detención de directivos del orbe, la renuncia de otros y la deshabilitación de gente como Joseph Blatter, quien fue presidente de la Federación en aquel tiempo.