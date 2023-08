Karla Sofía Gascón critica triunfo de Wendy Guevara en 'La Casa de los Famosos México'

CIUDAD DE MÉXICO.-La talentosa actriz española, Karla Sofía Gascón, ha dado un giro explosivo en las redes sociales tras el reciente triunfo de Wendy Guevara en el tan comentado reality show "La Casa de los Famosos México". Y es que, para Karla, este éxito no es motivo de aplauso, sino más bien una razón para alzar la voz en señal de protesta.

Con un tono que destila coraje, Karla ha dejado claro que sus emociones no son precisamente positivas en torno a la victoria de Wendy Guevara. Y todo gira en torno a una cuestión que va más allá de lo superficial: la utilización de la bandera del colectivo "LGBT trans" con fines meramente mediáticos. Según la perspectiva de Karla, este movimiento se ha hecho en pos de aumentar el rating del programa, una táctica que no ha sido bien recibida por la actriz.

No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy… es más, estoy hasta la madre del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT TRANS de ciertos personajes y medios para obtener relevancia.— Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) August 13, 2023

Así demostró su desapego hacia el resultado. Pero lo que realmente encendió su furia fue la imagen que se proyecta con la elección de Wendy Guevara como ganadora, a quien considera un pobre referente para la comunidad trans, debido a lo que ella describe como su “vulgaridad”.

Una explotación del término "LGBT TRANS"

Sin embargo, sus palabras no se quedaron en mera crítica. Karla lanzó un llamado de atención a lo que percibe como una explotación del término "LGBT TRANS" por parte de ciertos personajes y medios para alcanzar la anhelada relevancia. Con un claro tono de agotamiento ante esta táctica, escribió:

"No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy, es más, estoy hasta la madre del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT TRANS de ciertos personajes y medios para obtener relevancia".

En un contundente reclamo a su identidad, Karla señaló: "En verdad estoy hasta la madre, me van a hacer que reniegue si me siguen comparando o metiendo en el mismo grupo que ciertos elementos. Yo no soy ni trans ni truns, soy una señora, que es lo que pone en mis documentos; de sexo femenino, como aparece en mi acta de nacimiento". Con estas palabras, la actriz expresó su profundo descontento y reafirmó su identidad con determinación.

A mi no me tiene porqué caer bien ni gustar la gente por el mero hecho de ser trans, truns, trins ni LGBT.

Ni creo que cierto tipo de personas estén haciendo un favor a la comunidad sino todo lo contrario.

Si no lo entienden o piensan de manera opuesta es su pedo. Es mi opinión.— Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) August 13, 2023

En definitiva, Karla Sofía Gascón ha dejado claro que el triunfo de Wendy Guevara en "La Casa de los Famosos México" no es solo una victoria para la comunidad trans, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo se utiliza y representa esta comunidad en los medios de comunicación. Su voz resuena en las redes sociales como un llamado a la autenticidad y a la verdadera representación, más allá de las estrategias de marketing y el aprovechamiento mediático.

