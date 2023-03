Karely Ruiz se lanza contra Adrián Marcelo: "no debes meterte con el cuerpo de las mujeres"

Tijuana, Baja California.- Karely Ruiz envío un contundente mensaje a Adrián Marcelo luego de que fuera acusado de hacer comentarios gordofóbicos.

La creadora de contenido en la plataforma 'Only Fans' expresó su descontento en su perfil con el presentador y recibió opiniones encontradas por sus seguidores:

Qué onda con Adrián Marcelo hablando así de las mujeres, a ese tipo de gente deberían de cancelarlas, no a la gente que realmente apoyamos y no andamos por la vida criticando cuerpos ajenos”

Karely manda mensaje a Adrián Marcelo

En un encuentro con la prensa, Karely decidió enviar un mensaje a Adrián Marcelo sobre la controversia:

“Prefiero evitarme decir cosas porque di mi opinión y la gente me empezó a criticar cuando la verdad no se me hizo chido ese comentario. Por más comediante que seas, wey, no debes meterte con el cuerpo de las mujeres. Cuerpos ajenos no se critican”