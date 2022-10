Karely Ruiz cumple 22 años

MÉXICO.- Karely Ruiz no solo es la estrella de OnlyFans, sino una de las influencers mexicanas con más seguidores. Su éxito le ha traído muchos ‘haters’, pero también seguidores que la quieren y la admiran.

Esta semana, la regiomontana comenzó los festejos previos a su cumpleaños. El lunes fue a la playa Miramar junto a sus amigos, pero sufrió un accidente automovilístico; afortunadamente no resultó herida y tranquilizó a sus fanáticos: “Me duele todo el cuerpo, pero no pasó nada grave”, escribió.

El día de ayer dio una dirección, que aclaró que no era de su casa, para que le mandaran regalos por su cumpleaños. Recibió muchas críticas, por lo que tuvo que explicar que sus seguidores querían mandarle detalles, pero que ella no había pedido nada porque no lo necesita.

Karely cumple 22 años

Hoy por fin llegó el día de su celebración; Karely nació el 28 de octubre del 2000, por lo que ya tiene 22 años de vida. La modelo compartió en sus historias el primer regalo que se hizo ella misma y cómo en su casa están preparando las botellas para su fiesta.

Las felicitaciones y buenos deseos de sus fanáticos y de otros influencers, como Yeri Mua, no se hicieron esperar.