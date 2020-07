Kalimba planea escribir libro sobre su experiencia en la cárcel hace 10 años

MÉXICO.- Hace casi 10 años Kalimba estuvo envuelto en un escándalo que lo llevó a estar en la cárcel y del que le costó mucho trabajo superar.

Durante una reciente entrevista, el cantante revivió cuando la joven Daiana Guzmán lo señaló y demandó por violación cuando ella era menor de edad.

“Fui un chivo expiatorio, querían a alguien que pagara los malos manejos de las autoridades de Chetumal”, aseguró.

El intérprete de “Tocando Fondo” anunció que está por escribir un libro sobre todo lo que le pasó durante esa época difícil.

“Hay cosas de ella que no voy a mencionar porque la afectaría en su vida personal. Me enteré que le habían pasado cosas en su vida personal y por eso entiendo por qué una persona de esa corta edad hizo lo que hizo; cuando me enteré de cosas que ella había vivido me enteré por qué tenía eso”, mencionó.