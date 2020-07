Kalimba escribirá libro sobre acusaciones de abuso sexual

Hermosillo.Sonora.-Han pasado 10 años desde que Kalimba fue acusado de abusar sexualmente de una menor de edad; un hecho que ensombreció su carrera artística desde entonces.

El intérprete de “Abrázame” fue invitado al programa de Yordi Rosado donde rememoró lo ocurrido en aquel entonces, y asegura que trabaja en un libro donde dará su versión y todos los detalles de los 7 días que permaneció en prisión antes de comprobarse su inocencia en el caso.

“Voy a escribir un libro pronto, no lo había escrito antes porque el enfoque de qué iba a escribir yo sabía que no era el correcto, ahora tengo el enfoque correcto", adelantó Kalimba.

Todo comenzó cuando el cantante conoció a Daiana Guzmán, una joven de 15 años (en aquel entonces) que quería trabajar como edecán en un antro de Chetumal, Quintana Roo.

“Estaba en el antro, verán que en las fotos yo nunca interactúo con ellas. Daiana me dijo que le rogó al director de la empresa que la pusieran de edecán. Yo le pedí a mi manager que la bajara”, explicó.

Esa noche Kalimba y otros amigos festejaban el cumpleaños de uno de ellos, por lo que los invitó a una suite para celebrar mientras él estaba en otro cuarto.

“Ella (Daiana) bajó al otro cuarto y dijo que ‘¿Qué haces?’. Platicamos un segundo, me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Ya no había fiesta, ahí estaban ellos platicando, me fue a seguir. Justamente Thayli, quien sí fue a declarar, fue ella quien la corrió”, declaró el ex vocalista de OV7, que además agregó que el procurador de aquel entonces manipuló las pruebas de su inocencia.

Dijo que, aunque tiene muchas cosas que decir de la vida personal de Daiana, no las mencionará, pues asegura que a sus cortos 15 años vivió cosas muy fuertes.

“Hay cosas de ella que no voy a mencionar porque la afectaría en su vida personal. Me enteré que le habían pasado cosas en su vida personal y por eso entiendo por qué una persona de esa corta edad hizo lo que hizo; cuando me enteré de cosas que ella había vivido me enteré por qué tenía eso”, contó.

Kalimba no dio detalles de cuándo tendrá listo el libro.