Kali Uchis y Peso Pluma unen fuerzas en hechizante colaboración: "Igual Que un Ángel"

CIUDAD DE MÉXICO.- Kali Uchis y Peso Pluma se han convertido en dos de los artistas más influyentes en la música latina de los últimos años, por lo que era solo cuestión de tiempo para que ambos decidieran colaborar en una pista.

De este modo, dicha espera llegó a su fin este viernes, después de que la intérprete de "Telepatía" publicara su más reciente álbum 'Orquídeas', el cual contiene la pista "Igual Que un Ángel" en colaboración con Peso Pluma.

Pese a que el cantante de música regional mexicana no suele desviarse tanto de su particular sonido, esta vez sorprendió a todos los oyentes al fundirse a la perfección con los instrumentos y melódica voz de Kali Uchis.

Todos quieren plata, otros quieren fama / Un amor superficial / Pero ella quiere calma, no dañar su alma / Nunca se olvida de lo real / Un corazón como el tuyo está en extinción / Heaven must have sent you, love", canta en un fragmento de la canción.