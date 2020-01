Justin Bieber lanzará tema en español; se llamará 'La Bamba'

HERMOSILLO, Sonora.- Justin Bieber se ha vuelto tendencia en Twitter luego de que anunciara el estreno de su documental ‘Justin Bieber: Seasons’ en Youtube Premium.

El cantante acudió a su cuenta oficial de Instagram la mañana de este lunes para compartir con sus fanáticos un póster de su documental, el cual está dividido en 10 partes que serán publicados cada semana.

En el documental veremos lo que ha sido la vida de Bieber durante los últimos meses, lo que incluye la cancelación de su ‘Purpose Tour’, su boda con Hailey Bieber, su enfermedad de Lyme y su nueva música.

Los fanáticos de habla hispana del cantante ‘‘estallaron’’ en emoción cuando se percataron que el famoso tiene una canción en la que canta en español llamada ‘La Bamba’. Además se puede escuchar el fragmento de un single más, que suena mientras él y su esposa van camino al estudio de grabación.

LA BAMBA GENTE. LA BAMBA.



EN ESPAÑOL, JUSTIN CANTARÁ EN ESPAÑOL. ESPAÑOL CON ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ



ME SIENTO BENDECIDA BUENO.@justinbieber #JustinBieberSeasons pic.twitter.com/UHj8c1wBAL — KIM ĐRƏÅ ⁷; Voting Bieber�� (@BTSpring7) January 27, 2020

Hasta el momento no hay más que puras críticas positivas del documental de Justin, ‘‘Me acabo de ver el primer episodio de seasons (de justin Bieber) y meeee encantaaaaaa’’. ‘‘justin bieber seasons me hace acordar MUCHO a never say never y a belive, ayuda que no paro de llorar’’, señalan algunos de los comentarios en redes sociales.