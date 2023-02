"Just Like That" de Bonnie Raitt, gana mejor canción del año en los Grammy y desata polémica

LOS ÁNGELES.- La cantante Bonnie Raitt se llevó este domingo el Grammy a la mejor canción del año por el tema "Just Like That" en la edición 65ª edición de la gran fiesta de la música.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue la encargada de entregar este premio en el que Raitt se impuso a los temas de Adele, Taylor Swift, Lizzo, Beyoncé, Harry Styles, Steve Lacy, Gayle, DJ Khaled y Kendrick Lamar.

Este premio reconoce a los compositores de un tema, mientras que el de grabación del año va destinado a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros del equipo.

La cantante de 73 años recibió el premio visiblemente impactada y una vez que tuvo el gramófono en sus manos aseguró que no se lo esperaba.

La reacción de Bonnie Raitt tras ganarle a Harry Styles, Adele, Beyoncé, Taylor Swift, Lizzo y Kendrick Lamar con Just Like That como canción del año, ni ella se lo puede creer. pic.twitter.com/GPaMVlkSMc— Cerebros (@CerebrosG) February 6, 2023

Yo no escribo muchas canciones, pero estoy muy orgullosa de que aprecien ésta y lo que significa para mí y para el resto de compositores; sin ellos no estaría aquí esta noche", dijo Raitt.

La canción está inspirada en una "increíble historia" de una persona que donó los órganos de un ser amado para ayudar a otra a continuar viviendo.

Antes de entregar el premio a Raitt, la primera dama también entregó el primer premio a la canción por el cambio social que entrega la Academia de la Grabación, y que fue concedido Al cantante iraní Shervin Hajipour por la canción "Baraye".

La canción del músico iraní se convirtió en un himno durante las manifestaciones contra el régimen iraní a raíz del asesinato de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que fue detenida en septiembre por la llamada Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.

Desata polémica

La premiación de la canción de Bonnie Raitt causó polémica en redes sociales, pues consideraron que ella era poco conocida.

También aseguraron que las canciones de Adele, Taylor Swift, Lizzo, Beyoncé, Harry Styles, Steve Lacy, Gayle, DJ Khaled y Kendrick Lamar, eran mejores que la suya.