Junior H puso de cabeza a la Plaza de Toros México: Así lo llenó

CIUDAD DE MÉXICO.-Junior H, uno de los jóvenes exponentes de los corridos tumbados, colapsó la Plaza de Toros México este fin de semana.

En videos que se han viralizado en las redes sociales indican que hubo un total de 50 mil personas, y en las imágenes se ve un lleno total.

A pesar del tremendo éxito en la venta de boletos para el concierto de Junior H, hubo críticas a la organización del concierto.

��| Junior H interpretando Extssy Model esta noche en la CDMX.❤️�� pic.twitter.com/8xk80qVKuj— Junior H México (@Juniorh_mx) May 14, 2023

Horrible la organización de la Plaza de Toros México para el concierto de Junior H, pura negligencia, pésimo lugar para conciertos en CDMX, más de 4 horas formados para al final tener que -literalmente- pelear en la entrada con todo el mar de gente para entrar, audio horrible”, dijo René en Twitter.

Guns N Roses, CDMX-MTY

Daddy Yankee, MTY-TJ

Junior H, CDMX

Los Bukis, MTY

Andrea Bocelli, CDMX



Todos esos eventos con dos factores en común: terrible organización, mismas empresas promotoras llamadas Music Vibe - PARS



Solo queremos que cuiden su integridad y dinero �� pic.twitter.com/Xr3Ncbxgcy— Conciertos México (@ConciertosMxico) May 14, 2023

Sin embargo, otras personas se dijeron satisfechas de haber podido acudir al concierto del intérprete de Ella.

“Mi vida podría acabar mañana y ya no me importaría, vi a Junior H y fue de las mejores experiencias que he vivido”, contó un joven en Internet.

Junior H ( @juniorh_oficial) logró su sold out en la Plaza de Toros, ¡con 50 mil personas! pic.twitter.com/dei522bIkA— Reforma Gente! (@reformagente) May 14, 2023

¿Quién es Junior H?

Junior H es un cantante y compositor de corridos tumbados originario de Guanajuato.

Desde los 12 años, Junior H compone música.

originario de Guanajuato. Desde los 12 años, Junior H compone música. A los 15 años se mudó con su familia a Estados Unidos, donde aprendió a tocar diferentes instrumentos viendo videos en YouTube.

Junior H grabó sus primeras canciones en privado por temor al ridículo, pero luego las subió a YouTube y obtuvo millones de vistas y comentarios positivos.

Te puede interesar: Pablo Montero quisiera unirse a Peso Pluma: “Nada más que se reporte mi compadre”