Julión Álvarez regresa al ruedo, y habla de que lo tiene en la lista negra en EU

Una inversión en un fraccionamiento fue el motivo hasta ahora, lo que al cantante Julion Álvarez lo ha hecho competir sin armas y con limitaciones en los últimos tres años, tras el señalamiento por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presunto lavado de dinero.

“Cuando yo quiero diversificar los huevos no en la misma canasta, si los invertía en rancho o en tierras, una de esas inversiones fue desarrollar un fraccionamiento, de ese fraccionamiento yo le entro en sociedad con otra persona para poder desarrollar.

“Yo invierto para urbanizar y desarrollar ese fraccionamiento con la intención de, en dos años ganarnos una cantidad, el terreno había pertenecido a una inmobiliaria que tenía relación con los Flores en años anteriores.

“Yo tengo las inversiones en base a salidas de mi empresa artística donde se generaron los centavos y ahí capitalizo la inmobiliaria con la que urbanice ese proyecto”, destacó Álvarez en entrevista vía Zoom, tras salir esta semana a la luz, luego de estar en confinamiento por la pandemia.

Al pasar un año máximo de esa inversión, se tienen diferencias con el socio, en el 2013, y se llega a un acuerdo, se hace un acta notarial para el cambio de socios, se firma un adeudo, y el 2015 pagan y el seguimiento de ese dinero de los dueños anteriores, afectó porque ya había ingresos a su cuenta.

“Así de fácil esta relacionarse, lo comento públicamente, de que es un ejemplo de cómo puede uno enredarse y caer en estas listas de las que no es fácil salir”, recalcó Álvarez en conferencia virtual.

Este motivo, dijo, ya lo puede contar con autorización de sus abogados, y tras la extradición del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, por el que se le involucró.

“Yo sé exactamente cómo hice mis cosas y cuál ha sido el camino, tengo la seguridad de que va a existir una liberación favorable para Julion Álvarez, ahora que el gobierno de Estados Unidos a Don Raul allá con ellos, ellos pueden tienen sus métodos para obtener la verdad, si yo soy su amigo o fui su socio”, puntualizó el cantante.

Y a raíz de esta pesadilla, el intérprete de “Mi mayor anhelo” espera que sus hijas, y su esposa no pasen por señalamientos tras ser familia directa, tal y como su mujer lo vivió frente a él, al pedirles que abandonaran un restaurante.

“Tengo dos niñas chiquititas que no sé cómo, que venga para ellas, el ser rechazadas o criticadas por ser mis hijas, hasta como me tienen ahorita un testaferro de alguien señalado por el gobierno de los Estados Unidos.

“Y lo comparto, porque ya me tocó vivir la cuestión de la discriminación en más de una ocasión, una de ellas lo recuerdo, llego a un lugar al que acostumbro a cenar y me piden que me retire, me toca ver a mi señora llorar”, recordó Álvarez de 37 años de edad.

El llamado “Rey de la taquilla” compartió estos detalles, dentro del anuncio de su concierto virtual con motivo de sus 14 años de carrera, el cual será gratuito desde el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco.

También compartió que ya viene material nuevo, del que hay 20 temas seleccionados hasta ahora con autores como Edén Muñoz de Calibre 50, Rubén Alagar, Jesús Uriarte entre otros.

Dijo tener duetos en puerta, entre los que destacan con Invasores de Nuevo León, El Fantasma, Grupo Firme y una sorpresa a través de Sergio Lizárraga con la MS.

No hay bioserie en puerta, lastimosamente a raíz de su problema con Estados Unidos, se detuvo el lanzamiento del dueto con Julio Iglesias y Ricardo Montaner por licencias discográficas.

“Esta pandemia, descubrí el lado familiar, me considero positivo, y esto desde hace tres años y medio, toda la situación sirve como experiencia.

“Y yo dije pues bueno, yo tenía todo, exitoso, trabajo en ese 2017, cosas que ni había soñado, las vivía y de un día a otro cambio, y dije, bendito Dios no es una enfermedad, un balazo, tengo salud, está mi familia, se trabajar, estoy joven y tengo ganas”, finalizó.