Julión Álvarez confiesa que lo pone 'cachondo' el cognac

TIJUANA, B.C.- Pocas veces Julion Álvarez habla de su vida privada. El cantante oriundo de Chiapas, compartió que el cognac lo pone “cachondo” y que él nunca conoció a Valentín Elizalde, quien fuera novio de su esposa.

Como pocas veces, el intérprete de “Mi mayor anhelo” abrió las páginas de su vida y lo hizo frente a Jordi Rosado, en el programa que este tiene en la plataforma de YouTube.

Sin esperar la pregunta, Rosado le cuestionó que si era verdad que le había bajado la novia al finado sonorense.

“No conocí ni al Valentín, es más yo, pocas veces he hablado de lo que es mi relación con mi señora, mi esposa, yo andaba en las cantinas cuando Valentín era exitoso, después pasa la desgracia de él.

“Después, empiezo a trabajar, empiezo a salir a Mazatlán y en una de esas conozco a Nataly, pero es más ni yo sabía cómo se llamaba o que se había llamado la novia de Valentín, que fue viuda de Valentín, no fue novia de Valentín, me toca conocerla y a los meses supe que era, pero es un tema muy anterior”, recalcó Álvarez.

Dijo que fue a través de una reunión con amigos, donde ambos acudieron, y se dio la relación, luego de haber sido un tanto terco, porque es un hombre que poca suerte tuvo con las mujeres.

Como pareja soy empalagoso viejo, echo el brazo encima y muerdo, y beso y beso, con Nataly tengo once años, del 2011 para acá”, compartió el llamado “Rey de la taquilla”.

Álvarez subrayó estar feliz de la gran mujer que tiene al lado, ya que no pudo haber escogido mejor mamá para su dos hijas, María Julia y María Isabel.

“Y no nada más yo, si no la gente que nos conoce y nos conoce como familia, yo creo es algo que me pueden festejar y decirme que soy muy afortunado en escoger como la madre de mis hijos”, reiteró el cantante de 37 años.

No es un hombre detallista, que se ande acordando de entregar flores y regalitos por alguna fecha en especial, pues se le olvida, pero si ve algo que le agrada para su mujer, lo adquiere y se lo da.

“El cognac me pone jarioson acá, que hay que hacer, pa’ donde, por eso ya no tomo, mis hijas, el coñac en la casa”, finalizó.

El 7 de marzo, Julión Alvarez festejó 14 años de carrera como solista con un concierto virtual , luego de que hace 19 llegara a Mazatlán, Sinaloa para empezar un sueño, el cual inició gracias a un aventón de Banda el Recodo de Chiapas al puerto sinaloense.