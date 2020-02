Julio Preciado deja de heredera universal a su hija que le donó el riñón

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace algunas semanas se dio a conocer que Julio Preciado se habría sometido a una cirugía de transplante de riñón, mismo que fue donado por su propia hija en un hospital de Guadalajara, Jalisco.

Es debido a tal gesto que el cantante ha dado a conocer frente a las cámaras de Ventaneando que Yuliana, su hija, será la heredera universal de todos sus bienes.

“yo los heredé a casi todos en vida y lo que queda, tanto de bienes materiales y regalías y todo lo demás, son para Yuliana porque es la más pequeña y creo que es a la que debo apoyar”, afirmó.

Por otro lado, el famoso está consiente que sus problemas actuales de salud se deben a que en el pasado solía no preocuparse mucho por ello.

“primero me pasó una trombosis, luego tenía tapadas tres arterias y todo por ser una persona que nunca hice ejercicio… la vida que llevé fue muy difícil, los tiempos que viví fueron muy difíciles, por los excesos de todo tipo”, confesó.

“Aquí el que no cae, resbala y miente el que diga que no porque hay veces que los veo en la tele diciendo, ‘yo jamás lo hice’, por favor si amanecían conmigo… no puedo decir nombres nada más pero ¿por qué ser tan hipócritas? Ahorita yo estoy libre de excesos, tengo ya dos años sin tomar y tengo un poco más de tiempo sin consumir así que no hay mal que por bien no venga”, finalizó.