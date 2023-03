Julieta Venegas feliz de regresar a Tijuana

Tijuana, BC.- Regresar a Tijuana es algo que le reconforta, degustar mariscos, estar desde luego con su familia y cantar, es sin duda de los placeres culposos a los que Julieta Venegas no puede negarse.

“El tema de la comida es algo que me encanta, la combinación donde me hacen toda la fiesta, amigos, familias, eso es lo que extraño y que siempre lo tengo como una necesidad y se que voy, se me hace agua la boca”, explicó.

Te puede interesar: Julieta Venegas regresa a Tijuana

Atenta, con ese discurso risueño que la caracteriza y se percibe al otro lado del auricular, así comparte la intérprete fronteriza, previo a lo que será su presentación este sábado 25 de marzo en el Antiguo Cine Bujazán, un sitio en ruinas con una historia que se palpita.

“El cine Bujazán además como que me gusta mucho el espacio, me parece un lugar que va a sonar lindo, me encanta esa combinación con las cuerdas, estoy muy feliz, solo espero que no llueva”, dijo entre risas.

Te puede interesar: Julieta Venegas compartes historias musicales

Julieta Venegas regresa a Tijuana.

No podía dejar fuera a Tijuana

Y es que Venegas no podía dejar fuera del privilegio a Tijuana, por ello junto con Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile, son hasta ahora los sitios donde presentará a plenitud “Tu historia”, su más reciente placa discográfica.

“Es la primera vez que voy a presentar el disco entero, es la columna vertebral del show, me parece bonito presentarlo tal cual con cuerdas, como es y suena el disco, no es algo que tengamos pensado presentarlo en varias partes, por ahora solo en esos lugares”, indicó.

Te puede interesar: Julieta Venegas, Bad Bunny y Tainy se llevan un Latin Grammy 2022

En su octavo disco muestra diez canciones llenas de sinceridad escritas con un halo de dolor, de alegría, con un poco de todo, como siempre la distingue.

“Hay como de todo, no se si lo puedo cómo definir, a veces hay amores en conflicto, amistad como el caso de ‘Caminar sola’, ser mujer y salir a la calle, cada canción tiene su propio protagonismo o ‘Despechada mexicana’ que me inspiro en José Alfredo (Jiménez), detalló.

Te puede interesar: "Tu Historia": Julieta Venegas aprende del pasado con su nuevo álbum

Al igual que lo hiciera en el 2020, la cantautora tendrá el respaldo con músicos de la región, todos ellos de la Orquesta de Baja California y la dirección de Pedro Neto, quien estuvo al frente de su disco.

Fotos: Cortesía

Facilidad de independencia

A ella la era digital no la asusta, al contrario le genera mucha curiosidad, pues cree que está muy viva la necesidad de una audiencia de escuchar música nueva.

Te puede interesar: Julieta Venegas estrena video de 'La nostalgia'

“Eso sí que ha cambiado el formato, la manera de escucharla, y creo mucho que no se va esa necesidad, a mi me gustan mucho las plataformas digitales y tengo esa independencia en ese sentido”, puntualizó.

Hoy en día agradece tener alas para experimentar sus decisiones, y no que haya salido mal con su anterior disquera trasnacional, sino que ahora de manera independiente considera lo hace más artísticamente.

Te puede interesar: Julieta Venegas se inspira en Tijuana para "La nostalgia"

“Yo tengo una distribuidora digital que es Altafonte y un equipo, vaya con el que armas posibilidades distintas”, consideró.

Su pasión por las letras

Para muchos no es desconocido el amor que Venegas le tiene a la lectura, por ello comparte su fascinación y obsesión por los libros.

Te puede interesar: Julieta Vengas habla sobre colaboración con Bad Bunny ''Sin miedo papito ven y dame más''

“Ahorita acabo de terminar un libro de la italiana Natalia Ginzburg, ‘Querido Miguel’ que me tiene encantada con las novelas, también estoy leyendo a Mieko Kawakami, una escritora japonesa, soy fan de escritores japoneses.

“Pero esta chava está hablando desde el cuerpo de la mujer, y rompe con todo esto de la mujer sumisa y demás”, compartió.