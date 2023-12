Julián Gil revela el motivo por el que pospuso sus planes de boda

Ciudad de México.- Julián Gil reveló que aunque tenía contemplado casarse con Valeria Marín, sus planes cambiaron de un momento a otro.

Aún con esta noticia, el artista expresó lo feliz que se sienta con la reportera, por lo que no descarto que en un futuro sí den el siguiente paso.

Valeria ha sido una persona que ha llegado a mi vida a regalarme y a enseñarme muchísimas cosas, ya la comprometí, quizás el año que viene nos casemos, nos queríamos casar más o menos para principios del año 2024, pero con el nacimiento de Oliver, queremos esperar a que Nicolle esté bien”

Contó el artista durante su más reciente charla con la prensa.

Paso importante

De la misma manera, el artista de 53 años manifestó que para dar este paso tan importante en su vida necesita que toda su familia esté presente.

“Yo no me puedo casar sin que mis hijos, en este caso Nicole, que Juliancito, que mi familia y en este caso Oliver, que va a ser mi nieto, estén ahí. Lo hablé con Vale y me dijo ‘esperamos’, pero de todas maneras estamos como casi casados, lo que falta es la fiesta y firmar un papel, porque la verdad que somos un matrimonio”, declaró.

Será abuelo

No obstante, Julián no pudo ocultar lo feliz que se siente porque en breve tendrá a su primer nieto, fruto de la relación que tiene su hija con el español Íñigo Ariño.

“Voy a ser abuelo, y es una de las cosas que más me ilusiona en la vida, la verdad es que estamos en la familia muy contentos, Nicole creo que con Oliver, un varoncito, nos está regalando una gran bendición a toda la familia. Ellos viven en Madrid, yo voy a pasar ahora Navidades con ellos, para finales de febrero, principios de marzo ya sería abuelo, entonces yo quiero estar ahí, así que voy a estar yendo y viniendo para poder disfrutarlo”, expresó.

Finalmente, Julián Gil manifestó que gracias a la rápida intervención que tuvo para combatir el segundo caso de cáncer en la piel que le han diagnosticado, es que por ahora goza de buena salud, aunque deberá permanecer con chequeos constantes durante toda su vida.