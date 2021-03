Julián Gil cuenta que una ambulancia quiso cobrarle 7 mil pesos por llevarlo enfermo de Covid

HERMOSILLO.- Si algo le ha enseñado la pandemia a Julián Gil es que, situaciones como esta pueden sacar lo mejor o lo peor de las personas; a él le tocó vivir ambos lados.

El actor argentino, quien acaba de superar el Covid-19, recuerda la noche que no encontró camas disponibles en el Hospital Español de la Ciudad de México, y que fue gracias al productor Juan Osorio que logró sobrevivir, pues llevó a su casa el equipo médico y los doctores que lo atendieron cuando él pasó por la misma enfermedad.

Sin embargo, algo que no había contado a otro medio, fue que la ambulancia quiso cobrarle 7 mil pesos para regresarlo a su casa, intentando aprovecharse de su deplorable estado de salud.

“Hay gente que ha abusado con la venta de oxígeno y ahora está pasando con las vacunas. Yo no lo he dicho, pero yo me tuve que bajar de la ambulancia y que me fueran a buscar porque el señor quería cobrar 7 mil pesos más, de Polanco a la Condesa, que son seis minutos de viaje”, recordó.

Julián pidió que lo bajaran de la ambulancia, y afortunadamente regresó a casa gracias a Valeria Marín, quien iba siguiendo a la patrulla desde su propio auto. Pero el famoso destacó lo esencial que es la solidaridad en estos tiempos.

“Tú no te puedes imaginar lo que me tocó vivir en la ambulancia y que todavía me quisieran sacar más dinero. Les dije que me bajaran (…) Es impresionante la gente que abusa y aprovecha las circunstancias. Yo tenía la capacidad económica, pero hay personas que no. Creo que la solidaridad es esencial en casos tan extremos”, reflexionó.

UNA LUCHA PARA RECONCILIARSE CON SU FAMILIA

Afortunadamente Julián Gil recuperó la salud, y ahora empieza el 2021 con el pie derecho con la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” de Juan Osorio, donde encarnará a un exitoso empresario que busca reconciliarse con su hijo.

“Todas las historias de la novela mandan un mensaje contundente de que lo más importante en realidad para manejar crisis es el amor y la comunicación (...) En el caso mío, soy un empresario exitoso que se dedica al mundo de la moda y calzado, pero en el camino dejó muchas cosas atrás como tiempo con su hijo, con su pareja, fue infiel y eso hizo que su relación familiar esté fracturada. Entonces lo veremos hacer lo que sea para recuperar el amor de su hijo”, explicó.

“Nos pasa a todos y creo que también de alguna manera la pandemia nos ha traído también momento de reflexión donde le damos valor a otras cosas. Creo que la pandemia nos movió a todos de alguna manera para valorar coas más simples, como el tiempo con los amigos, la pareja, la familia”, compartió.

Respecto a si habrá o no boda próximamente con Valeria Marín, no descarta la posibilidad, aunque sabe que su novia no es una mujer con sueños de llegar al altar.

“Ella no es esa mujer que sueña con casarse, vestirse de blanco. Entonces hemos tocado el tema, y nos va muy bien, pero ella me dice ‘yo lo que quiero es ser feliz contigo. Puedo casarme o no casarme’. No es algo que ella sueñe. Su sueño es ser feliz ella, hacerme feliz a mí, yo igual, y estamos en esa etapa. Lo que pase mañana no sabemos, pero hoy en día tenemos una relación súper bonito”, destacó.

¿QUÉ MÁS DIJO JULIÁN GIL?

El actor destacó su amor por México, y aseguró que gracias al trabajo ha salido adelante con todas las dificultades que sufrió el año pasado.

Su novia Valeria Marín, quien lo atendió por Covid-19, se contagió a los cinco días, por lo que ambos pudieron superar la enfermedad juntos.

Asegura que sus hijos Nicole y Juliancito están cuidándose bastante de la contingencia, según las leyes de cada país en el que residen (Nicole en España y Juliancito en EU).

De Matías, no ha tenido noticias sobre su estado de salud ni la forma en que Marjorie de Sousa lo protege de la contingencia. Todo lo relacionado con él, se entera por medio de la prensa.

DETALLES

Telenovela: ¿Qué le pasa a mi familia?

Producción: Juan Osorio

Protagonistas: Eva Cedeño y Mane de la Parra.

Elenco: Diana Bracho, Emilio Osorio, Gonzalo Peña, César Évora y Julián Gil, entre otros.

Sinopsis: Regina Rueda es la ambiciosa asistente ejecutiva del presidente de una importante empresa textil. Tras un fracaso sentimental, Regina no cree en el amor, hasta que conoce a Patricio, un importante empresario que la acompañará en un viaje de autodescubrimiento.

Horario: De lunes a viernes, a las 19:30 horas (Sonora), 20:30 horas (CDMX).

Canal: Las Estrellas.