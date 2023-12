Julián Gil aprueba que su hijo tenga otra figura paterna.

Ciudad de México.- Julián Gil se sinceró sobre la falta de relación que tiene con su hijo menor, después de que Marjorie de Sousa no permita que tengan contacto de padre e hijo.

Durante un evento el actor reveló que aún con la felicidad que siente en el ámbito profesional, su vida privada no está tan bien.

Es un sueño hecho realidad, es un sueño mío que siempre quise yo tener mi propia línea de ropa”

Dijo el artista al programa Al rojo vivo sobre este proyecto profesional.

Sin tema legal

Sin embargo, al escuchar el comentario del reportero de la emisión de noticias sobre que hace falta ver un abrazo con el pequeño, Julián contestó:

“Lo que ha pasado es que hoy en día no existe un tema legal, hoy en día todo está en poder de la mamá, es una decisión de ella, yo no solamente estoy esperando un abrazo de él, yo quiero convivir con él, yo quiero fungir como padre, yo quiero que él entienda que sí tiene un papá y eso depende de la mamá”.

Acuerdo entre ambos

Con respecto a si ha intentado buscar a De Sousa para lograr un acuerdo entre ambos, Gil confesó:

“Yo le he escrito a ella diciéndole ‘empecemos de cero, déjame estar en la vida del niño’, y todavía estoy esperando contestación. Lo lamentable es que siga pasando el tiempo, aunque sea inminente puede pasar de aquí a un mes, como puede pasar de aquí a 10 años más”.

Después de la mediática batalla legal que los artistas enfrentaron en 2017 por la custodia y manutención del menor, el argentino asegura que su descendiente no es la única víctima del caso.

“A mí también se me arrebató de alguna manera la patria potestad. El tema legal ustedes vieron que estuvo completamente viciado, lo he dicho públicamente, he puesto mis quejas a los juzgados, al juez, a todo el mundo, porque no hace sentido las cosas que se hicieron y cómo se hicieron. Mi abogado me dijo ‘en el caso que no existiera un hecho legal, es mucho mejor porque ya es decisión de ella’, tomé la recomendación del abogado y hoy en día pues creo que es peor”, declaró.

Figura paterna

Finalmente, Julián Gil aseguró que no está en contra de que la pareja de Marjorie funja como el posible padre de Matías, pues sabe que el niño necesita de alguien que cumpla con esa labor.

“Pues si no estoy yo, que esté la otra persona, eso no pasa nada, yo nunca he estado en contra ni he peleado con eso, al contrario, aplaudo que tenga una figura paterna”, remató.