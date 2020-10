Julián Gil acusa a Marjorie de Sousa de amenazarlo para que nunca estuviera con Matías

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián Gil continúa externando su descontento luego de confirmar que Marjorie de Sousa obtuvo la patria potestad de su hijo Matías Gregorio ante las autoridades mexicanas.

“En este expediente que tiene 245 páginas, no existe un solo motivo por el cual a Matías y a mí se nos arrebate el derecho de poder compartir juntos y de yo fungir como un padre, no existe”, manifestó molesto el actor en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca.

Posteriormente, el argentino confesó que fue la propia Marjorie quien lo amenazó con lograr este objetivo. “Me lo dijo a mi en la cara, que ella iba a hacer lo que sea porque yo no esté con Matías, pero a la prensa le dice que ella nunca haría nada que me separe del niño, lo que pasa es que no tiene los pantalones de decirlo públicamente”.

Acto seguido, Gil retó a De Sousa para que acepte ante los medios de comunicación esta resolución de las autoridades. “Ahora, sí lo dijera públicamente de repente sería también más sencillo, porque sería ella honesta con ella, honesta con el niño y honesta con la gente, si durante 4 años se dijo de todo, se me acusó de todo, de narcotraficante, de drogadicto, de alcohólico, de violento, de secuestrar al niño, de tratar de envenenarlo, me acusó de todo, pero ahora que tienen una sentencia a su favor donde se me arrebató tanto a mi como a Matías la patria potestad, hacen silencio porque no tienen cara, cuando digo esto es Marjorie de Sousa, la abogada y todos sus secuaces”.

Revelando que de lo que se le acusa es de abandono total del menor, Gil se defendió diciendo: “no hubo un abandono, hay que decir que yo me negué en varias ocasiones a ir al Centro de Convivencia porque para mí no era saludable, ni para Matías, ni para la misma Marjorie, porque era innecesario… y no era saludable… y yo le implore a ella que me dijera dónde podía ir a ver al niño que no fuera allí”.

Asimismo, Julián respondió a los señalamientos sobre la prueba de ADN que pidió del niño. “Yo nunca dudé, lo que pasa es que también hay que cuidar la integridad de mi hijo, que se decía que el hijo era de cualquier persona menos de Julián Gil. ¿Y de quién era hijo Matías?... de mi amigo Gabriel Soto, después también se dijo que era del señor Ricardo Anaya, después de otras personas”.

Finalmente, el artista manifestó que por su parte el cheque de la manutención para Matías le seguirá llegando a Marjorie pues es su responsabilidad, aunque le parece injusto que tenga que darle el 20 por ciento de todos sus ingresos, porque no puede ver ni convivir con el niño.

“Me atrevo a apostar que esto está pensado, inclusive antes del nacimiento de Matías, y es fuerte lo que estoy diciendo… si ella quería tener a Matías me lo hubiera dicho, o hubiera buscado cualquier otro tipo de sistema para poder ser mamá, pero esto es un caso totalmente fabricado, hoy lo entiendo, hoy entiendo muchísimas cosas”, sentenció.