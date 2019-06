Juanes será nombrado como Persona del Año 2019

NUEVA YORK, Nueva York

Ha cantado para múltiples homenajeados previos y este año el agasajado será él: Juanes, el rockero y activista colombiano, será distinguido como Persona del Año 2019 de la Academia Latina de la Grabación.

“La verdad es que estoy eternamente agradecido con la vida y con la música y obviamente con la Academia, porque pues ellos han tenido demasiado que ver en la proyección de mi carrera internacionalmente”, dijo el ganador de 23 Latin Grammy y dos Grammy en una entrevista exclusiva. “Estar ahí acompañando a todos los que están en ese lugar tan privilegiado realmente es un gran honor”.

El superastro será reconocido por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios, su apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas a través de su Fundación Mi Sangre y como cofundador de Paz Sin Fronteras, anunció la academia el jueves.

Juanes es joven, y a la vez legendario. Un artista que nos ha inspirado a través de su increíble música durante muchos años trabajando a la vez para lograr un cambio político, social y positivo en el mundo", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado.

El homenaje tendrá lugar el miércoles 13 de noviembre, en la víspera de la 20ª edición de los Latin Grammy, en un concierto de gala en el MGM Grand Convention Center de Las Vegas donde una variedad de estrellas latinas interpretarán algunos éxitos de su repertorio, que incluye “A Dios le pido”, “Fotografía”, “La camisa negra” y “Me enamora”, entre muchos otros.

“Creo que va a ser una noche increíble... La gente que va a estar ahí va a ser mis amigos, la gente con la que yo he crecido, con la que he aprendido. Siento que va a ser una noche especial”, expresó el músico. “La verdad, estoy muy emocionado pero también (con) nervios porque no sé ni cómo me voy a sentir ahí, pero la verdad feliz. Espero que sea una noche llena de música y de mucha alegría”.

Juanes habló desde su Medellín natal, donde se encontraba grabando videos musicales de próximos sencillos. Los temas, al igual que su reciente éxito con Alessia Cara “Mejor querer”, formarían parte de su nuevo álbum.

“Prácticamente lo tengo casi listo”, dijo acerca de la producción, que vería la luz entre finales de este año y principios de 2020. “Me falta terminar unos detalles en unas canciones”.

Para los próximos meses tiene prevista una serie de actuaciones en Europa y el 31 de agosto participará en el cierre de la gira norteamericana de los Rolling Stones en Miami.

Juanes es uno de los artistas más influyentes de América Latina. Desde que debutó en el 2000 con el álbum "Fijate bien", ha vendido más de 20 millones de copias de sus siete álbumes de estudio y su “MTV Unplugged”.

Desde los inicios de su carrera ha usado su voz en pro de la justicia social y la paz, ya sea a través de música o de la Fundación Mi Sangre, que fundó en 2006 para ayuda a víctimas de minas antipersonales, y de iniciativas como el concierto "Paz sin fronteras" de 2008 en Cuba.

Entre los artistas que han sido nombrados Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación se encuentran Marc Anthony, Maná, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Ricky Martin, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso.

Las ganancias netas del concierto, por concepto de boletería, serán destinadas a la Fundación Cultural Latin Grammy, cuya misión es promover los aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial, así como para proteger su rico legado y herencia musical.