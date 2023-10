Juanes comparte sus experiencias y menciona estar en el mejor momento de su vida

MEXICO .- Juan Esteban Aristizábal Vásquez comparte sus vivencias y memorias al ser entrevistado, y menciona estar en el mejor momento de su vida, sin embargo, también recalcó que le queda mucho que aprender y que en la vida siempre se puede saber más de los conocimientos que ya has adquirido.

El autor de "La Camisa Negra" hizo mención sobre como desde niño conectó con la música como medio de expresión, además de este el lenguaje que utiliza para conectar con el mundo y las personas que lo rodean, el también guitarrista dijo que no podría existir sin el apoyo de su familia, a quienes agradece enormemente la presencia que han tenido en su vida.

Las declaraciones del cantante se tomaron antes de su presentacion en el “Auditorio Nacional” de Ciudad de México, lugar de magno eventos en el que logró un sold out, pues su más de 23 años de carrera musical y el público que reconoce y ama sus éxitos, lo respaldan.

Ha sido un viaje increíble, lograr un sold out siempre me recuerda a mi infancia, pues empecé a tocar sin pensar que estaría viviendo lo que me pasa hoy". Afirmó el autor.