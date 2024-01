Juan Soler revela el motivo por el no quiere casarse con Paulina Mercado

Ciudad de México.- Aunque Juan Soler y Paulina Mercado despertaron sospechas de boda tras el anillo que le dio el actor a la mexicana, ahora el artista revela la razón por la que no se quiere casar con la presentadora.

En su visita al programa Hoy, Juan fue cuestionado sobre la posibilidad de que tenga una boda tradicional con Mercado, a lo que señaló.

Ese anillo es un compromiso de vida, adentro tiene grabado por siempre, para siempre, no va a haber boda… no voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado… Yo me enfrenté al compromiso ese, frente a mis hijas, frente a los hijos de Paulina y frente a la gente que realmente me ama, no quiero ni un juez ni un cura. Nunca va a haber un casamiento, pero sí es un compromiso de vida, sí, sí es un anillo de compromiso”