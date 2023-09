Juan Ríos niega abuso sexual contra maquillista

Ciudad de México.- Juan Río Cantú, quien estuvo en la primera temporada de El Señor de los Cielos, lanzó un comunicado en respuesta a los señalamientos de supuesto abuso sexual contra un joven.

Después de que Amauri Delgado, maquillista e influencer denunciara que fue supuestamente víctima del actor, ahora Ríos utilizó su cuenta de Twitter para negar la acusación.

En días recientes una publicación de espectáculos y otros medios han dado voz a una persona que dice haber sufrido abuso sexual de mi parte. No estoy enterado aún, ni se me ha notificado de una forma formal. Exhorto al joven a llevar el tema a las instancias legales correspondientes, ya que me interesa que quede perfectamente claro que -bajo ninguna circunstancia- he cometido algún tipo de violación a su persona (ni a ninguna otra), o algún acto que implique coacción, coerción, uso de la fuerza y/o violencia”

Inició el comunicado.

Defenderá su honra

De la misma manera, Juan puntualizó que defenderá su honra y buscará que su nombre y profesión no se vean manchados por esta situación.

“Mi carrera está hecha a base de trabajo y esfuerzo. Si alguno de los proyectos (o mi participación en ellos) se ve afectado por declaraciones infundadas en infamias, mi respuesta será por la vía legal. No voy a permitir que se dañe mi imagen de la forma que él -y algunos medios- lo hacen, a través de la difamación y la extorsión. Demostraré con pruebas ante las autoridades la falsedad de esas acusaciones de la mano de mi equipo legal. Niego la acusación de manera categórica y me pongo a la disposición de las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, remató.

Sin embargo, poco después de la publicación de Ríos Cantú, el maquillista empleó sus historias de Instagram para responder con el siguiente mensaje: “Eres un falso, ¿por qué dices que no me conoces?, ¿por qué tu no me demandas por difamación?... No me voy a quedar callado y voy a dar la cara, el que nada debe nada teme”.

Además, el joven colocó un clip en el que se exhibe una supuesta conversación que sostuvo con el artista, para demostrar que su relación aparentemente iba más allá de lo profesional.