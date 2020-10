Juan Osorio explica por qué José Ron rechazó protagonizar ¿Qué le pasa a mi familia?

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor Juan Osorio sigue alistando los últimos detalles para comenzar las grabaciones de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, a pesar de que en este momento no ha confirmado a su protagonista varonil.

Tras la controversia que surgió luego de que José Ron declinara a participar en esta trama y surgieran las especulaciones con respecto a que fue por no trabajar junto a su ex Ariadne Díaz lo que lo hizo rechazar el proyecto, el productor Juan Osorio aseguró que en realidad fue un tema de dinero lo que hizo que el artista no se integrara al elenco.

“La negociación fue la que no se logró, pero por parte de la producción, de la historia, del personaje, José estaba muy contento y siempre agradeció, como siempre es una persona muy amable. Yo me quedé con las ganas de trabajar juntos, porque la verdad que yo sentía que podíamos hacer un bonito equipo; sin embargo, pues uno tiene que respetar y aceptar las situaciones y él no llegó al arreglo económico que pretendía, él tomó la decisión”, explicó.

Sin embargo, Osorio no perdió la oportunidad de enviar un contundente mensaje a Ron, asegurando que en ocasiones las personas deben valorar otras cosas y no solamente la parte económica.

“Yo creo, yo lo que manifiesto que a veces un gran personaje siempre hay que valorarlo, pero esa es mi humilde opinión, habiendo tan pocas oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan, y en un horario estelar como es a las 8:30 (de la noche), el llevar el peso de un proyecto, no es lo mismo ligar dos o tres novelas, pero no tener el peso de una novela del horario estelar, pero bueno, uno tiene que respetar las decisiones de las personas y ver el tiempo que dé la razón… un productor que en este momento pues tengo un poquito de trayectoria que he construido, considero que a veces no está de por medio el dinero máximo si te ha ido muy bien”, concluyó.