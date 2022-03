Juan Osorio: Serie de Chente, 'El último Rey' tocará controversias de los Fernández

Ciudad de México.- El productor Juan Osorio reveló que aunque el proyecto de la serie 'El último Rey' busca honrar a Vicente Fernández, no descarta que el proyecto genere controversia debido a los temas que se tocarán.

Osorio se sinceró y expresó su confianza que cuando salga la serie gane buenos comentarios entre sus detractores, especiamente después de considerar que el trabajo está basado en un libro no autorizado por la familia Fernández. “Yo confío y tengo mucha fe de a la hora de que vean el producto, se van a dar cuenta del respeto, del cariño, hay cosas que no se pueden ocultar, hay cosas que ustedes mismos publicaron, ustedes mismos dieron a conocer al público, entonces hay cosas que yo no puedo evadir, pero al final del camino yo creo que estamos haciendo un gran homenaje... Yo creo que nosotros estamos haciendo un trabajo a base del libro y en el libro se tocan muchos temas que sí, obviamente van a estremecer a la familia, pero al final del camino son historias en un homenaje, yo no puedo omitir cosas que ustedes mismos saben y que sucedieron, entonces lo único que estamos haciendo es plasmarlo en la pantalla”

Explicó en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Sin reclamos

De igual forma, negó que algún familiar de Vicente le haya reclamado en algún momento por dicho trabajo. “No, para nada, en lo absoluto, no he tenido ningún contacto, la verdad es que no tengo tiempo, la producción es muy demandante, estamos a horarios muy forzados”.

Finalmente, Osorio echó por tierra las especulaciones con relación a que los relatos sobre el presunto romance que mantuvo Merle Uribe con Vicente Fernández se plasmarían en la serie.

“Merle no está, pero sí hay personajes como Paty, que no lo puedes evitar, o como Rodrigo, el hijo, en fin, hay cosas muy interesantes y muy buenas, yo estoy seguro que la gente se va a enganchar mucho”, remató.