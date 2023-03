Juan Manuel Bernal reacciona a comentarios por oscurecerse la piel para serie

Ciudad de México.-Juan Manuel Bernal respondió a la controversia que causó el grupo Poder Prieto al afirmar que los artistas de la serie ‘La cabeza de Joaquín Murrieta’ oscurecieron su tono de piel en producción.

Debido a que Juan Manuel Bernal y Alejandro Speitzer, protagonizan la serie de Prime Video acusada por el colectivo de hacer ‘brownface’ a sus actores para que luzcan un tono de piel más oscuro del que originalmente tienen, es que ahora Bernal respondió sin tapujos al señalamiento.

“Discriminación sentí yo eh, me dijeron caucásico…”, replicó con una gran sonrisa en entrevista para el programa Ventaneando.

El actor explicó que para la serie fueron caracterizados, aunque debido a que pasan mucho tiempo debajo del sol en el desierto durante las locaciones, su tono de piel, al menos en la cara, se oscureció en comparación al color que tenían en el resto de su cuerpo.

No señores de Jalisco, de la Garita Jalisco, y de Mazamitla, no chingu*n, son personajes que se la viven en el desierto, que están todo el tiempo bajo el sol y efectivamente, yo andaba con la cara prieta y el cuerpo güero porque andaba todo tapado”

declaró.

Además de dejar claro que los comentarios no le importan, el intérprete recalcó: “Por supuesto que somos un país racista, por supuesto que somos un país clasista, pero también hay que saber, porque si yo me quejo de eso, pero te estoy discriminando, estoy haciendo lo mismo de lo que me estoy quejando”.