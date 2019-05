Juan José Origel y Atala Sarmiento se quedan sin trabajo: Se acabó Intrusos

CIUDAD DE MÉXICO.-Otra vez Juan José Origel y Atala Sarmiento se quedan sin trabajo, y es que el programa Intrusos que era transmitido por el canal 9 de Televisa será sacado del aire.

Álex Kaffie fue quien confirmó en su cuenta de Twitter que el programa de espectáculos sería sacado de la programación.

El día 14 de junio, 'Intrusos' sale del aire", fue lo que escribió el Villano de los espectáculos.

Luego de que se desatara la polémica, el propio Origel revalidó la información.

“¿Qué pasó con las golondrinas?, que no son para mí nada más, sino para todos nosotros, porque Intrusos se va a terminar, se va a terminar y no porque no haya cumplido con todas las expectativas que nos esperábamos y todo, sino porque así son las cosas en la televisión. Vamos a estar hasta el 14 de junio, pero le vamos a echar todas las ganas y todos los kilos”, dijo el también conocido como “Pepillo”.

Cabe recordar que desde abril ya se había rumorado que Intrusos sería sacado del aire por sus bajos niveles de audiencia.

El programa -al parecer- no pudo contra Ventaneando, liderado por la veterana periodista Paty Chapoy, quien se mantiene en el gusto del público desde hace varios años.

Cabe recordar que todos los conductores de Intrusos venían precisamente de Ventanenado, hoy que se han quedado sin trabajo tendrán que seguir tocando las puertas.