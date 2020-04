Juan José Origel llora al hablar sobre el fallecimiento de su madre

ESTADOS UNIDOS.- Hace un par de días, Juan José Origel estuvo como invitado especial en el programa ‘‘La Úlitma y nos Vamos’’ con Yordi Rosado, en donde recordó uno de los momentos más amargos de su vida, el fallecimiento de Doña Teresa Padilla, su madre.

Fue el 25 de diciembre de 2004 cuando ocurrió la tragedia que marcaría para siempre la vida de uno de los conductores, de espectáculos, más querido en México.

Pepillo comentó que ese día él no se encontraba en México, sino en Brasil, que fue donde recibió la noticia.

"yo estaba dormido y me llama mi sobrino Gustavo y me dice 'se murió tu mamá, se murió Tita, terminando la cena se murió ahí con ellos (la familia), me volví loco, me salí a una terraza y ahí lloré como loco", contó el famoso entre lágrimas.

Durante el programa, rosado le platicó a Origel que la medium Georgette Rivera había tenido comunicación con su madre, por lo que tenía un mensaje que darle.

"sé que lo pasaste mal pero si yo te hubiera tenido ahí, tal vez no me hubiera sido posible desencarnar de una manera tan fácil, el tenerte en casa hubiera sido difícil para mí; tal vez te quedaron dentro muchos pensamientos de por qué no estabas, por qué tuviste que irte a otro lugar, pero nunca me fallaste, estuviste todo el tiempo conmigo. Y no dolió, fue un sueño profundo del que no desperté porque me encontré con mi familia", agregó.