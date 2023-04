Joven acusa a Adrián Marcelo de presuntamente "sacar sus genitales" y muestra un audio suyo

MONTERREY, Nuevo León.- Por medio de redes sociales y durante el cumpleaños de Adrián Marcelo, una joven subió un escrito en el que acusa al youtuber por presunto abuso de autoridad.

Ella inicia explicando que suele compartir poco sobre su bienestar emocional en redes sociales al considerarse una persona reservada, sin embargo tras una lucha interna, dolor en su cabeza y tiempo para procesarlo, asegura que está lista para hablar de la historia.

Señala que presuntamente el 4 de febrero de 2022 se encontró con Adrián Marcelo, con quien afirma haber tenido una relación sentimental, pero que ahora el motivo era únicamente hablar de cómo se sentía por lo sucedido.

La joven dice que el encuentro fue en el auto de Adrián Marcelo, quien le sugería ir a su departamento.

Continúa contando que estando en el vehículo del comediante mientras expresaba cómo se sintió por "el maltrato de su parte", supuestamente Adrián Marcelo le mostró sus genitales sin su consentimiento y empezó a masturbarse.

Además dice que presuntamente el colaborador de Multimedios forzó su cara tratando de besarla y le pidió tener relaciones sexuales, pero ella se negó.

Me hizo sentir mal primero que nada, porque realmente no me estaba escuchando, me hizo sentir como un objeto"

En la publicación también incluyó una imagen en la que aparece junto a Adrián Marcelo y un audio que le habría mandado a ella.

Me ocupa la mente, y no debería decírtelo, no tendría porque aclararte, no quiero adelantarme, pero pues la neta si ,e interesa salir contigo muchísimo, se que estás agüite y pensando en otras cosas, y tal vez en eso no", se le escucha decir a Adrián Marcelo en un audio.