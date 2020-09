Joss Favela desmiente a Thalía tras polémica visita a su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- El desencuentro que Thalía tuvo con Joss Favela hace varios meses sigue dando de qué hablar, y después de que se dijera que la artista lo recibió en su casa sin saber quién era él, ahora es el músico quien ha salido a desmentir esta versión.

“Yo creo que esta tergiversado un poquito ahí la información, porque una artista de la índole de Thalía no puede recibir a alguien que no sepa quién es, es imposible, y para empezar se cuadra una cita con mucha antelación, y lo hace la disquera, y es una cosa muy protocolaria…”, dijo en primera instancia el cantautor tras su encuentro con la prensa.

Y aunque no se refirió al respecto de que la también actriz mencionó que llegó a su estudio muy “arrogante y con aires de divo”, Joss únicamente agregó: “no era mi momento de brillar ahí, nomás… no pasó, pero ha pasado en otras ocasiones, ha pasado con Natti Natasha, con Olga Tañón ahora que estamos trabajando, con Alejandro Fernández y Ricardo Montaner, con mucha gente bendito sea Dios y seguimos trabajando”.

Sin embargo, Favela no descarta que en un futuro pueda volver a coincidir con Thalía. “Encantado por mi parte, a veces hay canciones que llegan y se acomodan, y hay veces que a lo mejor no hace clic, pero no pasa nada”.

Finalmente, sobre las posibles comparaciones que pueda haber con la intérprete, el cantautor manifestó: “no se compara, yo soy alguien que va empezando, tengo dos discos en mi haber, he hecho muchas canciones, eso sí, tengo muchos años en el medio, guardando las distancias obviamente pues no tengo nada que hacer con Thalía, es hasta ilógica la comparación, nada que ver… yo entiendo la posición, y quién soy y donde estoy, y también sé quién soy y a donde voy”.