José Ron, ¿el heredero de Thalía en Televisa?

CIUDAD DE MÉXICO.-El actor mexicano José Ron ha tenido siete roles protagónicos y ha participado en una decena de otras producciones en sus 16 años de carrera, pero nunca como desde 2017, cuando se convirtió en el preferido de las telenovelas del gigante Televisa, para algunos casi a la misma escala de lo que fue Thalía en su momento.

En una entrevista con Efe, Ron ríe cuando escucha que su reciente trilogía de telenovelas que cuentan historias de amor de obreros y "princesas" se equipara con el trío de Marías que encarnó la actriz y cantante mexicana en la década de los 90 en las producciones de la misma cadena “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del Barrio”.

¡No, qué va! En “Enamorándome de Ramón”, “Ringo”, “Te doy la vida” y hasta en la nueva versión de “Rubí” me encargaron personajes sensibles, hombres que entregan todo su corazón y, no voy a decir que lloran, pero sí que no tienen problema en mostrar sus sentimientos y ser muy sinceros. Es un honor", afirmó.