José Manuel lanza primer álbum como solista

Los Ángeles, Ca. El cantante de música campirana José Manuel, lanza hoy viernes, su primer álbum como solista titulado “Mi nombre es José Manuel”, material que incluye el tema “Si Mañana no me llamas”, segundo sencillo de esta esperada producción bajo el sello de DEL Records.

El joven intérprete de 22 años, inició su carrera como solista y como artista exclusivo de DEL Records a principios de 2019, presentando “Regálame una noche”, canción que logro posicionarse en las listas de billboard y monitor latino.

Desde entonces el lanzamiento de su primer álbum “Mi nombre es José Manuel” esta causando gran expectativa entre sus miles de seguidores, quienes a través de las redes sociales han expresado su admiración hacia el cantante y sus composiciones.

Así que José Manuel está de estreno y junto con DEL Records, disquera que ha apostado en su talento desde el principio, espera que “Mi nombre es José Manuel” sea el parteaguas en la carrera del novel intérprete, ya que es una producción que se ha hecho con profesionalismo, dedicación y principalmente, con el corazón

Además de “Si mañana no me llamas”, el nuevo álbum de José Manuel incluye temas como: “Cuando llegaste a mi vida”, “El Señor de las Montañas”, “Quiero que tu seas”, “Bonita”, “Nomás me faltas tú”, “Y no pasa nada” y por supuesto “Regálame una noche”.

Por otra parte, el 31 de agosto José Manuel se presentará en Rio Frío, Zacatecas, lugar de nacimiento del empresario Ángel del Villar, en un evento que servirá para recaudar fondos para mejorar los servicios de esa pequeña comunidad.

“Si mañana no me llamas” ya esta disponible en todas las plataformas digitales.