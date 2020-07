José Luis, de Río Roma, ya no quiere hablar más de Sherlyn

Sherlyn ya es cosa del pasado dice José Luis, de Río Roma, quien ahora se encuentra muy feliz con su nueva pareja sentimental y aunque prefiere seguir manteniendo su relación en privado, adelantó que es alguien del medio artístico.

Durante una conferencia de prensa el cantautor comentó que sí se dio tiempo de felicitar a su ex por el nacimiento de su bebé, pero ha decidido cerrar el tema por completo y enfocarse en su nueva relación amorosa.

"Por supuesto que la felicitamos, es una mujer increíble, valiente, pero ya no quisiera decir más porque ya estoy en otra relación, entonces no está padre para mi novia", dijo el músico.

Además aclaró que la decisión de ya no hablar más de Sherlyn, con quien vivió un intenso romance, no es porque su nueva novia se lo prohíba, sino que quiere dejar atrás el pasado.

"Se me hace que es lo mejor ya no hablar, dedicarnos al presente creo que eso es lo mejor, simplemente por eso y por respeto. Y no es que siempre me porte mal, al contrario, si he sido enamoradizo, pues soy compositor, me gusta sentir eso y ahorita estoy en una relación y nadie me prohíbe nada, ni ella, ni mis managers, ni Dios, nadie", expresó José Luis, mientras que su hermano Raúl replicó: "Sólo yo (risas)".

El dúo está promocionando su nuevo sencillo llamado "Gracias un millón" que se estrenará el próximo 31 de julio y con el cual donaran todas las ganancias que obtengan a la iniciativa Música México Covid-19, que busca ayudar a diversos sectores de la industria musical que, a falta de eventos públicos, se encuentran sin ingresos que les permitan mantener a sus familias.

"Como compositores lo que sentimos en los primeros meses fue la angustia, miedo, incertidumbre y los temas que salían eran así melancólicos, de hecho nos invitaron a oír otros temas como de 'qué momento tan duro' y quisimos ya no hablar de eso, sino de tratar de ver lo positivo de este momento y así empecé a escribir el tema", explicó José Luis.

"Durante este encierro pude hacer unos talleres como leer, pero hubo uno muy importante de gratitud y la gratitud es una cosa impresionante, tiene un poder que yo no imaginaba y mágicamente suceden cosas y quisimos transmitir esto a nuestros fans. Empezó imaginado todo lo que teníamos que agradecer y así empezó a crecer la canción", abundó.

Informaron que sobre el tema del robo de sus instrumentos, que sufrieron a finales del año pasado en el estado de Guanajuato, no se ha resuelto nada.

"De los instrumentos no ha pasado nada, la verdad, la vez pasada que los perdimos en Michoacán tardó bastante pero recuperamos algunos, porque de alguna manera hubo gente que nos ayudó y logramos recuperar algunas cosas, esta vez no, la verdad pobre Guanajuato, tan hermoso que es, la gente tan amable y está rebasado. Les mandamos un abrazo a toda la gente de allá que está viviendo esa inseguridad y en todo México por supuesto", expresaron.

Esta fue la segunda vez que la agrupación sufrió del robo de su equipo, la primera ocurrió durante el 2018 cuando sus trabajadores circulaban por la carretera Copándaro-Pátzcuaro en el estado de Michoacán y fueron interceptados por los ocupantes de una camioneta Suburban.