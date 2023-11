José Eduardo Derbez habla sobre presunto divorcio de Victoria Ruffo

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez se expresó sobre la posible separación de su madre Victoria Ruffo y Omar Fayad después de que trascendiera que la actriz y el político estarían divorciándose.

Ya que Ruffo y Fayad no han desmentido dicha información, los rumores sobre su vida siguen, por lo que el hijo de Victoria y Eugenio habló con los medios.

Ni yo sé, yo hablo diario con ellos dos y no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces pues no creo, y no tendrían por qué ocultármelo”

Sin afectaciones

Pese a que el también hijo de Eugenio Derbez recalcó que su madre y su padrastro no son partidarios de compartir su vida íntima en redes sociales, el presentador reflexionó sobre la posibilidad de rompimiento entre ambos y aclaró que no le afectaría una noticia como esa.

“Lo que pasa es que mi mamá no es de subir muchas cosas, Omar tampoco, pero sí se ven, son mi familia, yo los conozco, si se ven, si hablan, hablan diario, tienen una relación muy bonita, tienen sus hijos, entonces creo que sí me comentarían si se fueran a divorciar, sobre todo a mí, si no me afectó que se separara de mi papá, menos de Omar, ¿verdad?”, recalcó.

Por último, José Eduardo Derbez manifestó que si se llegará a dar una ruptura entre Ruffo y Fayad, él no perdería contacto con el político.

“Si en algún momento se llegaran a separar, pues seguiría siendo un gran amigo y cómplice, pero no, yo te puedo decir ahorita, que ellos están muy bien y no se están separando”, dijo al respecto.