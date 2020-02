José Eduardo Derbez contará detalles de las peleas entre sus papás

No es un secreto que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo han mantenido una relación muy complicada tras su separación, y a pesar de que ahora los dos aseguran que no se dirigen la palabra, el que sigue hablando de los actores es su hijo, José Eduardo Derbez.

Luego del éxito que tuvo Eugenio Derbez con su serie familiar, su hijo José Eduardo ha decidido debutar en el mundo del Stand Up hablando de su vida personal.

Y a pesar de que Eugenio y Victoria se han negado a dar muchos detalles de sus enfrentamientos, todo indica que el hijo que tuvieron en común, desvelará sus secretos más íntimos.

“Todo mi stand up habla de mi mamá, de mi papá, de problemas que hemos tenido, de mis relaciones, habla de todo, va a estar muy chistoso y muy polémico”, contó José Eduardo.

Pero al ser cuestionado por los reporteros en un evento infantil sobre si sus famosos padres ya le habían dado permiso para hacerlo, el también actor replicó: “Eso me vale madre… sin permiso”.

Por otra parte, José Eduardo volvió a ser interrogado por los rumores que ponían en duda sus preferencias sexuales, y para poner fin a las preguntas contestó:

“Si fue gay, si fuera bisexual, ya lo hubiera dicho… si fuera bisexual hasta tendría más ganado, no nada más me limitaría, pero no, estoy bastante consciente de lo que soy, de lo que quiero”.