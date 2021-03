José Eduardo Derbez: "Estoy alarmadísimo. Pagaría por ver esas fotos", dice de presuntas imágenes íntimas

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, volvió a causar polémica, luego de que se diera a conocer que presuntamente había varias imágenes íntimas que lo comprometían con otros hombres en algunos antros.

Ante esta presunta amenaza, el famoso rompió el silencio y externó si es verdad que hay fotos comprometedoras de él, así como si tiene miedo de que se compartieran. Te contamos lo que dijo el también youtuber.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En entrevista con el programa Hoy, José Eduardo Derbez puso alto a los rumores que hay sobre las supuestas fotografías comprometedoras que podrían afectar severamente su carrera.

Y es que desde hace semanas se ha hablado sobre el tema en diferentes medios y canales de de YouTube. Incluso, indicaron que a raíz de esta presunta problemática también se hablaba de extorsión.

Por eso, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruff. ¿Hay fotos comprometedoras? ¿Le importa que salgan a la luz? ¿Levantará una denuncia. En el programa matutino comandado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, José Eduardo Derbez rompió el silencio y con el humor que lo caracteriza respondió:

“Estoy alarmadísimo. Pagaría por ver esas fotos”, indicó el famoso.

Asimismo, dijo que todos estos dimes y diretes le dan risa. Además retó que si son reales, pues que la saquen a flote, pues en realidad le vale.

“Y si sí que las saquen, me vale madre. Yo estoy feliz y contento. Está de moda”, comentó seguro de sí.

Por otro lado, José Eduardo Derbez también habló sobre su nueva relación amorosa, la cual la ha mantenido alejada de los reflectores, pues prefiere cuidarla de la opinión pública.

“Es mejor de repente reservarte algunas cosas y no todo andarlo publicando ni subiendo, ni nada. Muchas personas creen que subir cosas a redes sociales significa dar amor y esa es la importancia que le das a la pareja. Muchas parejas dicen, ‘tú no la subes’, ‘tú no la compartes’, ‘no le comentas’ y si no haces eso significa que no amas a la persona. Las personas piensan así y está pésimo eso, mejor alejado todo”, indicó.

Finalmente, respondió si le advirtió a su pareja a lo que se afrontaría al decidir tener una relación con él, pues es figura pública. ¿Cuáles fueron los acuerdos?