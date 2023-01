Jorge Salinas se pronuncia sobre presunta infidelidad con nutrióloga y habla de su matrimonio

Ciudad de México.- Jorge Salinas accedió a dar entrevista con los medios sobre su presunta infidelidad con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero-Castillo.

“La declaración que voy a dar es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth (Álvarez), ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático”, dijo a los reporteros que lo abordaron en la presentación de la telenovela ‘Perdona Nuestros Pecados’.

Asegura jamás fue infiel

Acto seguido, el artista de 54 años subrayó que nunca tuvo un vínculo sentimental con la médica que le ayudó a recuperar su figura.

Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada”

manifestó.

Posteriormente, Jorge manifestó: “lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias”.

No hubo romance con profesionista

De la misma manera, el actor reconoció que mantuvo una relación con Anna Paula, pero solo como paciente. “No tengo nada que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio”.

Salinas no cree que la situación fuera armada por Guerrero-Castillo, aunque señaló que desde ese día no ha vuelto a tener contacto con ella.

“La verdad no creo (que sea una trampa), ustedes hacen guardia afuera de Televisa […] No pasa nada, por Dios […] Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero creo que desde esa vez”, declaró.