Jorge Salinas podría ser invitado a la boda de la hija que tuvo con Adriana Cataño

Ciudad de México.- En una reciente entrevista para el programa Ventaneando, la actriz y empresaria estadounidense Adriana Cataño dijo que existe la posibilidad de que su hija Gabriella, fruto de su relación con Jorge Salinas, contraiga matrimonio en un futuro cercano.

Después de un romance de 8 años, Cataño reveló que visualiza la pronta declaración de compromiso por parte de su hija con su actual pareja, Matthew Ruiz.

"Yo me imagino que muy pronto se tendrá que ir con Matthew porque es la ley de la vida, de repente van a ver por ahí no sé, unas fotos de compromiso pronto", expresó.

Gabriella y su pareja Matthew Ruiz.

Podría casarse pronto

Al ser cuestionada directamente sobre la posibilidad de una boda, la ex de Jorge Salinas respondió de manera afirmativa, diciendo: "Yo creo que sí".

La incertidumbre surgió cuando se preguntó si Gabriella invitaría a su famoso padre a la celebración.

Ante esta interrogante, Cataño comentó: "Pero tú siempre preguntando esas cosas... Obviamente, ella ama a su padre, y ama a su familia, a todos sus hermanos, a todos sus hermanos y sus hermanas".

Gabriella y su madre Adriana Cataño.

Diversas opciones para la ceremonia

A pesar de la declaración positiva, Adriana también señaló que su hija podría considerar otras opciones para la ceremonia.

"Ella dijo 'mamá yo no sé, de repente yo me voy a ir a Las Bahamas, o a Europa y me caso con Matthew sola porque es que son tantos detalles', y ella es tan controladora, pero bueno, no sabemos", compartió.

La empresaria concluyó que independientemente de las decisiones que tomen, siempre respaldará a la pareja.

"Lo que ellos quieran, yo digo que lo que ellos quieran los voy a apoyar siempre, son una pareja muy linda, y la verdad es que nosotros adoramos a Matthew", aseguró.