Jorge Salinas no quiere hablar de su vida persona tras reconocer hija con Andrea Noli

Ciuda de México.- El actor Jorge Salinas reveló que se encuentra en un momento de reflexión después de que reconociera ser padre de Valentina, hija que tuvo con Andrea Noli.

Después del revuelvo causado por la noticia, durante su paso por la alfombra roja de la obra Lagunilla mi barrio, el artista expresó que por ahora no quiere tocar el tema con los medios.

No voy a hablar de mi vida privada, de veras, por más bonito y por más en paz que esté, hoy vengo a hablar del teatro y del trabajo que necesitamos tanto los medios como los artistas que nos dedicamos a esto”

Expresó.

Agradece a su esposa

Sin embargo, Jorge no perdió la oportunidad de agradecerle a su esposa Elizabeth Álvarez por todo lo bueno que ha traído a su vida, además de reconocer que ha librado diversas batallas para ser un hombre diferente al de años atrás en cuanto a su paternidad.

“Procuro ser un padre presente, procuro ser un esposo y compañero, procuro domar al dragón y mantenerme contento, porque en esta vida a veces perdemos el tiempo en batallitas absurdas y no nos damos cuenta que lo importante es el hoy, es el ahorita, entonces yo estoy feliz con la mujer que Dios me mandó y sobre todo que me haya hecho caso”, explicó.

Posteriormente, el artista reflexionó sobre cómo está tras el encuentro que tuvo con la joven. “Nunca voy a estar completo, siempre va a faltar algo, pero estoy armando el rompecabezas de mi vida, no solamente de mi pareja, de mi vida, y estoy mejor que ayer”.

Externa descontento

Por otra parte, Jorge externó su descontento con el término madre soltera, destacando que las condiciones de las personas no determinan lo que son.

“A mí no me gusta, perdóname, eres mamá, si decidiste o no decidiste, como haya sido, eres madre y padre, no eres mamá soltera, te felicito, pero si él fuese papá y mamá, también lo felicitaría, no papá soltero, esos términos no los comparto, yo a ti te felicito por ser una madre presente”, manifestó.

Finalmente, ante la pregunta sobre si se arrepiente de no haber estado en muchos momentos de la vida de sus hijos, Salinas solo replicó: “Me arrepiento de muchas cosas”.