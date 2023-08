Jorge Ortiz de Pinedo aclara rumores sobre su salud

Ciudad de México.- Jorge Ortiz de Pinedo sigue lidiando por mantenerse lo más saludable posible por compliaciones derivadas del cáncer de pulmón, que según lo han llevado a instalarse en Miami, Estados Unidos para buscar un transplante de órgano.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Ortiz de Pinedo negó ante la prensa que su situación fuera tan negativa como se ha especulado.

Sigo con mi enfermedad de EPOC, y sigo intentando ver si a lo mejor alguno de estos días hay posibilidades de un trasplante de pulmón, si no, mientras tanto aquí me ven, aquí sigo luchando”.

detalló.

Aseguró que su operación no es tan urgente como se ha mencionado, que el transplante es la última opción, pero su condición si es diferente a la de mucha gente ya que en dos ocasiones le han quitado pedazos de pulmón, tras haber padecido cáncer dos veces.

Por último, explicó que vive entre Acapulco y Miami por recomendación médica, y puntualizó que no le afectan las falsas noticias sobre su fallecimiento.

“Ya me han matado tantas veces, me han casado con gente que ni conozco, me han enfermado, me han quitado órganos, me han puesto otros”, dijo Jorge Ortiz de Pinedo desestimando todas las especulaciones sobre su vida.