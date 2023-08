Jorge Ortiz de Pinedo a la espera de un trasplante de pulmón: 'Es la última opción'

Ciudad de México. - En un reciente encuentro con los medios de comunicación para promocionar la telenovela "Minas de Pasión", el reconocido actor Jorge Ortiz de Pinedo compartió detalles sobre su salud y sus perspectivas para el futuro. Durante la presentación, Ortiz de Pinedo reveló que está considerando la posibilidad de someterse a un trasplante de pulmón en un futuro cercano.

El actor admitió que está lidiando con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una condición que ha afectado su salud respiratoria. Comentó que ha estado evaluando la posibilidad de un trasplante de pulmón como una opción para mejorar su calidad de vida, aunque enfatizó que no se encuentra en una situación de urgencia máxima en este momento.

Ortiz de Pinedo expresó: "Sigo con mi enfermedad EPOC. Sigo intentando ver si a lo mejor alguno de estos días hay posibilidad de un trasplante de pulmón". Sin embargo, también destacó que, hasta que los médicos decidan que es el momento adecuado, continuará luchando y siguiendo las recomendaciones médicas.

El actor explicó que el trasplante de pulmón es considerado la última opción para quienes ya no tienen un funcionamiento pulmonar adecuado. Subrayó que sus pulmones aún están funcionando y que su experiencia, que incluye enfrentar el cáncer en dos ocasiones y someterse a procedimientos para eliminar partes de sus pulmones, lo diferencia de muchas personas en su situación.

“El trasplante de pulmón es la última opción que tiene un ser humano cuando ya no le funcionan sus pulmones, pero los míos todavía funcionan. Recuerden que dos veces he tenido cáncer, dos veces me han quitado pedazos de pulmón, entonces mi condición es diferente a la de mucha gente”, señaló.