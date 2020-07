Jorge Medina deja de lado la cantada para repartir comida a domicilio. 

MÉXICO.- La pandemia por coronavirus ha afectado a todos de algún modo, todos hemos sufrido las consecuencias del COVID-19 y hemos tenido que adaptarnos a nuevas circunstancias.

En entrevista para el programa de Telemundo “Suelta la Sopa”, Jorge Medina, platica sobre como ha afrontado esta pandemia que nos aqueja a todos y comenta que dejó de lado la cantada por un tiempo para dedicarse a entregar comida a domicilio. Afortunadamente, el intérprete hace como tres semanas regresó a trabajar en su rancho y, allá precisamente, es donde ha descubierto una nueva faceta de su vida.

“Carlos, el coordinador de mi gira, emprendió un negocio de pollos y carne asada. Durante dos fines de semana yo fui Uber Eats. O sea, a través de mi página personal y de los amigos del rancho y del pueblo, porque es un pueblo grandecito, este”, comenzó diciendo Medina.

El ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón platica que la situación como solista no ha sido sencilla, “No puedo gastar yo ahorita, tengo comida en mi casa gracias a Dios, y ya vendí la mitad de mis vacas. Yo tengo una colección de relojes guardada y yo no me pongo relojes ya desde hace como 3 años. Y entonces dije yo, pues bueno voy a vender las joyas, qué vergüenza me va a dar, ¡qué tiene de malo!”.

Además, Jorge nos relató cómo ha sido esta cuarentena para él y su familia y detallé, “Aprender a respetar el espacio de mi hija, aprender a respetar el espacio de mi esposa. Yo hago ejercicio, yo veo televisión. Descubrí que mi esposa sigue viendo novelas y yo no sabía”.