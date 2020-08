Jorge D’Alessio explota contra quienes aseguran que su hermano César es alcohólico

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas horas del deceso de César Gómez, ex esposo de Lupita D’Alessio y padre de César D’Alessio, Jorge D’Alessio, vocalista de Matute, salió en defensa de su menor hermano.

Molesto por los señalamientos que existen en contra de su hermano menor, Jorge explotó contra los haters de César expresado: “vivimos en una época donde todo mundo tira juicio, perdón, pero ¡qué huev*!, ¡Dios mío!... principalmente un gran sector de la generación mazapán, que se ofenden de todo, no manches… no quisiera que hubieran vivido en los ochentas, les da algo, creo que nos tenemos que relajar y crear menos juicio”.

Acto seguido, el hijo mayor de la llamada “Leona Dormida” destacó: “entiendo que la opinión es hoy lo único que tenemos como voz… y puedes opinar de lo que quieras, pero al final de cuentas les voy a decir una cosa: ‘la opinión es como la apéndice, todos tienen uno, pero no sirve para $%&#*’, es una cosa real… Yo creo que tenemos que bajar más los juicios y extender más las manos, señalar menos y estirar la mano más para agarrar la mano de alguien que a lo mejor la está pasando mal”.

Tras estas fuertes declaraciones, Jorge contó que ha platicado con su consanguíneo sobre el tema, pero aseguró que no puede interferir al cien por ciento en las decisiones de César, porque ya es un adulto.

Una cosa es dar tu opinión y otra es jalar las orejas, mi hermano es un hombre de 30 años… no es un niño, vive y se paga su renta y yo no le voy a hablar para decirle ‘oye no hagas un live echando un drink’”, remató.