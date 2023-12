Jonas Brothers regresarán a México con nuevos conciertos en distintas ciudades

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito de su gira musical "The Tour: Five Albums. One Night", los Jonas Brothers anunciaron este miércoles que visitarán múltiples países de Latinoamérica, incluyendo tres ciudades en México.

Los tres hermanos tienen previsto realizar espectáculos en las ciudades de Cancún, el 30 de abril de 2024; Ciudad de México, 3 de mayo; y Monterrey, el día 6 del mismo mes. Del mismo modo, se espera que también visiten Sao Paulo, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires.

La última vez que la banda, conformada por Joe, Kevin y Nick Jonas, ofreció un concierto en el país fue en 2022. Mientras que en el caso de países como Chile, Argentina o Brasil, los hermanos han brillado por su ausencia desde 2013.

Según El Universal, con "The Tour: Five Albums. One Night", los hermanos tienen la intención de interpretar todas las canciones de cinco de sus álbumes en una sola noche, lo que sugiere que sus presentaciones en vivo serán extensas.

Respecto a los conciertos en México, se ha informado que se llevarán a caso en el Estadio Andrés Quintana Roo (Cancún), Arena CDMX (Ciudad de México) y Arena MTY (Monterrey).

Pese a que todavía no se han compartido los precios oficiales de los boletos estos podrán ser conseguidos a tráves del sitio de Superboletos a partir del 15 de diciembre para los shows de Monterrey y CDMX, y a partir del día 21 para Cancún.